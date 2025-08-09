Анна Щербакова: «Первый раз, когда я вышла на лед, вообще не планировала тренироваться. Мама сказала: «Выйди, сестру забери». Я вышла, и мне казалось, что это все очень легко»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как впервые выходила на лед.

«У меня старшая сестра занималась фигурным катанием. Первый раз, когда я вышла на лед, насколько помню, тогда вообще не планировала тренироваться. Вроде мама сказала: «Выйди там, сестру со льда забери, подъедь, скажи». Я вышла на лед, и мне почему-то казалось, что это все очень легко и просто.

Я так вышла на лед, меня берут сразу за ручку. Я думаю: «Зачем? Сейчас прекрасно дойду, все скажу и уйду обратно». Я начинаю топать, падаю первый раз. Думаю, да нет, случайность. Еще раз начинаю с тем же энтузиазмом, еще раз падаю. Когда я третий раз упала, мне кажется, я сказала, что, по-моему, это не мое. Я не знаю, было ли это на самом деле», – сказала Щербакова .

Спортсменка отметила, что вся ее семья вовлечена в мир фигурного катания.

«Сейчас на большинстве турниров я продолжаю работать как комментатор, ведущая. Родители и сестры могут тоже посмотреть, потом обсуждаем. Родители могут прийти на трибуны посмотреть.

Была забавная история, когда я комментировала один из этапов Гран-при, и родители сидели на трибунах. Папа одновременно смотрел на лед и в наушниках слушал, как я комментирую», – поделилась Щербакова.