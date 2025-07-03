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Ирина Роднина: «Не знаю, как могли подвинуться наши позиции в фигурном катании после отстранения. Без соревнований это просто гадание на кофейной гуще»

Ирина Роднина затруднилась оценить уровень российского фигурного катания.

«Советская школа фигурного катания считалась лучшей в мире, российская тоже. Думаю, в чем-то мы сохранили этот статус, хотя в танцах мы явно потеряли свои позиции. А в одиночном катании, особенно в женском, у нас наоборот более высокие результаты.

Все не стоит на месте. Кто нас догоняет? В свое время в парном катании у нас были мощные конкуренты из ГДР и Канады, а сейчас Китай мощно себя показывает. Что нужно перенимать у них? Каждое поколение тренеров и спортсменов показывает что-то новое. У нас же еще спорт интернациональный – всегда друг от друга подпитываемся.

Не знаю, как могли подвинуться наши позиции в фигурном катании после отстранения. Надо смотреть соревнования, а без них – просто гадание на кофейной гуще», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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