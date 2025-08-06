  • Спортс
  Елена Радионова: «Уверена, Трусова и Игнатов будут прекрасными родителями. Знаю, как ответственно Саша подходила к процессу беременности и родов»
Елена Радионова: «Уверена, Трусова и Игнатов будут прекрасными родителями. Знаю, как ответственно Саша подходила к процессу беременности и родов»

Елена Радионова поздравила Трусову и Игнатова с рождением первенца.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов сегодня стали родителями. У них родился сын.

«От всей души поздравляю Сашу и Макара с рождением сына. Это прекрасная, светлая новость. Желаю Саше скорейшего восстановления после родов и здоровья малышу. Уверена, они с Макаром будут прекрасными родителями. Знаю, как ответственно Саша подходила к процессу беременности и родов.

Было бы круто, если бы их сын тоже стал фигуристом? Думаю, родители будут отталкиваться от его желания. Если сын Игнатовых станет фигуристом, это будет классное продолжение династии. Думаю, ребенок сам решит. Но об этом еще рано говорить. Пусть ребята наслаждаются каждой минутой родительства», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Радионова.

Александра Трусова: «Родила!»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
