Алексей Ягудин: «Люди, которые хотят видеть Трусову спортсменкой, может быть, что-то не так с вами? Пора снять розовые очки»

Ягудин высказался о решении Александры Трусовой создать закрытый телеграм-канал.

Трусова и ее муж Макар Игнатов создали закрытый клуб для фанатов с платной подпиской – 1990 рублей в месяц.

«Саша – взрослый человек и сама способна принимать решения. Тем более она теперь не одна, а со своим спутником. Думаю, это было коллегиальное решение открыть канал, прекрасный заработок. Знаю количество, знаю, почем. Путем легких арифметических решений знаю итог этой истории.

Хочется пожелать удачи. Те люди, которые хотят видеть Трусову спортсменкой, может быть, что-то не так с вами? Пора снять розовые очки», – сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин .

Беременность Трусовой как реалити: конкурсы для болельщиков и видео с тестом