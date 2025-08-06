«Желаю и малышу, и родителям здоровья. Саша – молодец». Тарасова поздравила Трусову и Игнатова с рождением сына

Татьяна Тарасова поздравила Трусову и Игнатова с рождением первенца.

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов сегодня стали родителями сына.

«Поздравляю Сашу и Макара с рождением мальчика! Это большое счастье. Желаю и малышу, и родителям здоровья! Саша – молодец, умница!» - сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Александра Трусова: «Родила!»