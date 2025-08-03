Алексей Ягудин: «Что нужно сделать, чтобы я принял участие в шоу Плющенко? Написать эсэмэс: «Привет, спишь?» Я отвечу: «Нет, не сплю, ждал»
Алексей Ягудин высказался о возможном участии в шоу Евгения Плющенко.
«Что нужно сделать, чтобы я принял участие в шоу Плющенко? Написать смс-сообщение: «Привет, спишь?» Я на него отвечу: «Нет, не сплю, ждал».
Я участвовал в его юбилейном шоу в Питере, была хорошая компания.
Загитова и Медведева? Мы не знаем, что у них творится на душе. Им хватило меньше времени, чтобы пойти на примирение. Возможно, пришло время и нам с Женей это сделать. Но мы как люди старой закалки, выжидали», — сказал олимпийский чемпион Ягудин на фестивале «Ночь московского спорта».
