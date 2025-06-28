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Ягудин о выступлении в шоу «Ассоль»: «Двоякое впечатление. Никогда у меня не было такой комбинации утяжелений в костюме»

Ягудин поделился впечатлениями от выступления в шоу Загитовой «Ассоль».

– Вы довольны тем, как все прошло?

– Возраст такой, что расстраиваться уже не время. От шоу двоякое впечатление. В плане творчества все нормально, но для меня это была борьба. Как у рока за выживание – когда много экспериментов, знаков вопроса. Я выступаю уже со времен «Алых парусов», и никогда у меня не было такой комбинации утяжелений в костюме. На эту тему есть история.

Мне тут Вова Морозов сказал в раздевалке несколько дней назад – шоу получилось без танцоров на льду в качестве солистов и без прыжков. Я такой – нет, я собираюсь прыгать! И очень просил, чтобы костюм был легкий и не мешал. Костюмеры мне говорят: «Вы же прыгнуть хотите, да?» Сначала кожаные штаны сделали, потом плащ появился, потом дреды...

– А про дреды Грин писал, что ли? Откуда они появились?

– Алина захотела, чтобы я был таким рассказчиком. Не то Оззи Осборн, не то Охлобыстин. Потом мне присылают схему льда – а там сваи, висят тросы. Шансы на тулуп снижаются.

Дальше мне сказали, что я выхожу первым, то есть мышцы холодные. Я еще надеюсь на двойной – сниму плащ, найду траекторию... И мне в конце говорят – еще у вас трость, которая будет иногда стрелять огнем. И вообще, твое появление видится по-другому – ты прилетаешь в петле. Вот так прыгнул. Это невозможно, большой риск. Если слетят дреды – будет совсем не смешно.

– Алина – суровый руководитель?

– В какой-то момент да. Иногда взрослые фигуристы ведут себя как дети. Я ратую за то, чтобы разок гавкнуть и всех встряхнуть. У всех хи-ха, ха-ха понятно почему – ты упадешь, ну парик уронишь, да, ты будешь виноват. Но в итоге все воспримут как вину Алины, это ее шоу. Она и повышала голос, старалась держать всех в тонусе.

– Она не ребенок уже?

– Нет. Я не был на первом ее изобретении, «Хранители времени», но был удивлен – что она реально знает, где какая фраза. Часто когда ты во главе, то делегируешь. А она в курсе всего. Спросила, где моя шляпа Эгля, все мониторит, – сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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