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Ягудин о Петросян и Гуменнике: «На олимпийском отборе им будет тяжело, потому что несколько лет катались только в России. Можно немного потеряться»

Ягудин высказался о допуске Петросян и Гуменника на олимпийский отбор в Пекине.

– Что пожелаете российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые имеют шанс поехать на Игры?

– Отталкиваясь от того, что сейчас происходит в мире, их допуск, к сожалению, – исключение из правил. Ведь наших всего лишь двое. В сентябре в Пекине будет отборочный турнир – хочу сделать акцент на нем.

Им не будет тяжело пройти квалификацию. Будет тяжело, потому что ты несколько лет катался только в России – Красноярск, Челябинск, Казань... Отдадим должное федерации, что у нас есть эти турниры, но там немножко по-другому. Вроде и уровень в Китае будет не такой высокий, но это другая обстановка – другие люди, другие языки, другое вообще все. Можно немножко потеряться.

Надеюсь, в Пекине наши ребята смогут почувствовать эту атмосферу, от которой мы отвыкли за последние годы. В России ты уже ко всему привык. Приехал – опять Алиев, опять Кондратюк, опять те же самые ошибки, опять Синицына с лыжами выступает.

Ты привык, и тебе на внутренних стартах уже спокойно. А на международке уже надо завестись внутри. Я желаю им этого. Прочувствовать себя на этом отборочном турнире, чтобы дальше, в Милане, было проще, – сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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