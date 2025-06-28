Ягудин о лучших фигуристах XXI века: «Женька Плющенко однозначно должен там быть. Свою кандидатуру сниму, чтобы другие не истерили»

Ягудин считает, что Плющенко входит в список лучших фигуристов XXI века.

– Алексей, у нас в редакции спор вышел – кто лучшие русские фигуристы XXI века? Себя бы назвали, хотя бы в тройке?

– Не то чтобы хочется быть политкорректным, но давайте я сниму свою кандидатуру, чтобы другие не истерили. У нас же фигурное катание – общество истеричек. Все поделились, клубы на клубы.

Нет, Женька Плющенко однозначно должен быть там, ну правда. Если брать даже не в сравнении со мной, а вообще. У меня яркое четырехлетие. У него, надо отдать ему должное, не одно, он уходил, возвращался, а это крайне сложно. Дальше...

У нас вот такой мир фигурного катания – одну фамилию назовешь, другие спросят: «А где моя?» Где Трусова? По девочкам — вешаться можно, какие комментарии идут. Я их не читаю, но догадываюсь, что там происходит. Хотя что мне терять, мне уже 80 лет...

– Но фамилию Алины (Загитовой) вы пока не называете.

– Очень сложно выбрать. Очень яркая была Юлия Липницкая . Но она без золотой олимпийской медали – командное золото я не воспринимаю. И даже несмотря на отсутствие медали, она была ангелочком, который приоткрыл эту дверь. И с нее пошли наши одиночницы-чемпионки.

Сотникова – она первая чемпионка, но это было как-то спокойно. Липницкая скорее оставила след. С другой стороны, первое золото!

А сколько парников, танцоров... Бесполезно. Даже сейчас я с вами разговариваю – и одни девочки. Потому что эти ненормальные фанаты в количестве 15 штук, а им кажется, что их миллионы. Да их 15 человек от силы, которым делать больше нечего! – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.