Журова о школе Загитовой: «Я бы не дала назвать своим именем спортивный объект, пока жива»

Журова объяснила, почему школа Загитовой в Казани вызывает столько обсуждений.

На строительство школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана.

«А разве других объектов в Татарстане нет? Почему именно этот дворец вызывает столько обсуждений и критики? Думаю, это связано с тем, что в фигурном катании есть болельщики, которые переживают за одного спортсмена, а другие за другого. Так что, видимо, те, кто за Алину не болел, разгоняют все эти разговоры.

Возможно, причина еще и в том, что не все уверены, что Загитова будет принимать непосредственное участие в работе своей школы. Надо ведь контролировать, приезжать постоянно, а по их мнению, она делать этого не будет. Но давайте сначала посмотрим, как это будет устроено, а потом будем оценивать. В конце концов, это же не притон, а спортивный объект», – сказала Светлана Журова.

«Я бы не дала назвать своим именем какой-то спортивный объект, пока жива. Второй момент – если ты там постоянно не работаешь, а только время от времени проводишь мастер-классы, то это должна быть государственная история. А значит, бесплатные секции, считаю такой подход правильным. Одно дело – академия Плющенко, в которую он сам инвестировал, другое – бюджетные средства.

Плюс тут вопрос не в деньгах, а в том, нужен ли еще один каток в Татарстане. Знаю, как любят там фигурное катание, если появится такой объект, не сомневаюсь, что он будет заполнен. Дети обязательно будут им пользоваться», – добавила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет