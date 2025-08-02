43

Журова о школе Загитовой: «Я бы не дала назвать своим именем спортивный объект, пока жива»

Журова объяснила, почему школа Загитовой в Казани вызывает столько обсуждений.

На строительство школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана.

«А разве других объектов в Татарстане нет? Почему именно этот дворец вызывает столько обсуждений и критики? Думаю, это связано с тем, что в фигурном катании есть болельщики, которые переживают за одного спортсмена, а другие за другого. Так что, видимо, те, кто за Алину не болел, разгоняют все эти разговоры.

Возможно, причина еще и в том, что не все уверены, что Загитова будет принимать непосредственное участие в работе своей школы. Надо ведь контролировать, приезжать постоянно, а по их мнению, она делать этого не будет. Но давайте сначала посмотрим, как это будет устроено, а потом будем оценивать. В конце концов, это же не притон, а спортивный объект», – сказала Светлана Журова.

«Я бы не дала назвать своим именем какой-то спортивный объект, пока жива. Второй момент – если ты там постоянно не работаешь, а только время от времени проводишь мастер-классы, то это должна быть государственная история. А значит, бесплатные секции, считаю такой подход правильным. Одно дело – академия Плющенко, в которую он сам инвестировал, другое – бюджетные средства.

Плюс тут вопрос не в деньгах, а в том, нужен ли еще один каток в Татарстане. Знаю, как любят там фигурное катание, если появится такой объект, не сомневаюсь, что он будет заполнен. Дети обязательно будут им пользоваться», – добавила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Школа Загитовой
logoсборная России
logoСветлана Журова
logoАлина Загитова
logoАкадемия Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
На строительство школы Загитовой выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана
1531 августа, 10:25
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Все решения приняты, начали строительство объекта. Алина на это ставит свое имя, поэтому работаем»
5324 июля, 17:58
Дмитрий Губерниев: «Не знаю, насколько в школе в Казани все будет связано с именем Загитовой, но похвально, что Татарстан развивает спорт»
430 июня, 13:52
Главные новости
Кондратюк о Гришине: «В его взгляде было столько тепла и поддержки, что невольно становилось легче и спокойнее на душе»
8вчера, 20:07
«Сегодня самый темный день за последние годы в фигурном катании». Худайбердиева о гибели Гришина
2вчера, 19:53
Александра Трусова: «До предполагаемой даты родов осталось пять дней. Пока хожу через верблюда»
112вчера, 17:05Видео
«Человек, чей голос навсегда останется в истории фигурного катания». Команда Тутберидзе выразила соболезнования в связи со смертью Гришина
13вчера, 16:33
Петросян о смерти Гришина: «Не хочется верить. Спасибо за доброту, которую вы нам дарили, за вашу деликатность и поддержку»
2вчера, 15:58
Губерниев о Гришине: «Человек не только обаятельный, но и знавший материал, с уважением относившийся к спортсменам»
2вчера, 15:05
Елена Чайковская: «Гришин был в фигурном катании своим, он хорошо понимал и любил наш вид спорта. Это огромная потеря для всех нас»
вчера, 14:55
Валиева о гибели Гришина: «Шок, боль и скорбь. Безвременно ушел из жизни светлый, добрый, бесконечно позитивный человек»
13вчера, 14:40
Коляда о Гришине: «Спасибо, Александр, за все! За профессионализм, поддержку, возможность поработать вместе»
12вчера, 14:34
Машинист электрички, сбившей Гришина, применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда («МК»)
122вчера, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
2вчера, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
1вчера, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
2вчера, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
1вчера, 14:11
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
2вчера, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
вчера, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
вчера, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
55 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4422 июня, 07:20Фото