Дмитрий Губерниев: «Не знаю, насколько в школе в Казани все будет связано с именем Загитовой, но похвально, что Татарстан развивает спорт»

Дмитрий Губерниев считает похвальным, что в Казани построят школу Загитовой.

«Хорошо, что строятся спортивные сооружения. В стране должно быть много различных спортивных школ, не только Загитовой.

Не знаю, насколько в этой школе фигурного катания в Казани все будет связано с именем Загитовой, но в любом случае похвально, что Татарстан активно развивает спорт, строит спортивные объекты, проводит очень много соревнований. Это здорово!» – сказал Губерниев.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет