Дмитрий Губерниев: «Не знаю, насколько в школе в Казани все будет связано с именем Загитовой, но похвально, что Татарстан развивает спорт»
Дмитрий Губерниев считает похвальным, что в Казани построят школу Загитовой.
«Хорошо, что строятся спортивные сооружения. В стране должно быть много различных спортивных школ, не только Загитовой.
Не знаю, насколько в этой школе фигурного катания в Казани все будет связано с именем Загитовой, но в любом случае похвально, что Татарстан активно развивает спорт, строит спортивные объекты, проводит очень много соревнований. Это здорово!» – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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