Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Все решения приняты, начали строительство объекта. Алина на это ставит свое имя, поэтому работаем»

Министр спорта Татарстана рассказал о строительстве школы Загитовой в Казани.

– Самая обсуждаемая персона в Татарстане – Алина Загитова. И ее школа, которую должны были построить еще в 2024 году. Были новости, что строительство уже началось. Раскроете какие-то секреты?

– Мы попали в ту ситуацию, в которую попали. Не хочу ангажировать в очередной раз. Строительство любого большого спортивного сооружения - это большие деньги. Мы долго смотрели проекты-аналоги. Конечно, хотелось сделать сначала один центр, потом пришлось оптимизироваться, потом согласовывали все технические решения.

Здесь непростая работа, ее невозможно выполнить за один-два дня. Но еще раз, решения все приняты, начали строительство объекта. Как мы уже сказали, летом следующего года мы его введем.

Буквально вчера мы с Алиной проводили ВКС, как только у нее закончилось шоу в Санкт-Петербурге. Мы сейчас работаем непосредственно по созданию самой школы. Объект объектом, а в каком юридическом статусе она будет пребывать, какая там будет численность персонала, какой набор, какой тренерский штаб – в этом ключе мы сейчас работаем.

Я думаю, что пока строится объект, мы эту всю схему соберем, и уже к следующему сезону будем делать набор в эту школу. Алина полностью будет этим заниматься, это ее зона ответственности, она на это ставит свое имя, поэтому работаем, – сказал Владимир Леонов.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет