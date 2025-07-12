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Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»

Норвежский журналист порассуждал об отношении главы МОК к Владимиру Путину.

В июне новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) стала Кирсти Ковентри. В должности она сменила Томаса Баха.

«Пока никто не знает, какую позицию Ковентри займет по поводу участия России в Олимпийских играх. Она лишь сказала, что создаст рабочую группу для пересмотра политики МОК в отношении спортсменов из стран, вовлеченных в боевые действия.

Но я подозреваю, что у нее будет гораздо более доброжелательное отношение к России и президенту Владимиру Путину. Тем не менее, возможно, будет слишком поздно для участия России в Олимпийских играх 2026 года под своим флагом», – сказал журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
Ян Петтер Салтведт
Политика
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