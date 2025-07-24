Олег Матыцин: «Ковентри – компетентный руководитель. При ней Россия может вновь стать полноправным членом международного спорта»

Матыцин считает, что при Ковентри Россия может полноценно вернуться в мировой спорт.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК) 23 июня. Она сменила на этом посту Томаса Баха .

«Она более чем компетентный руководитель. Олимпийская чемпионка, которая прошла все этапы становления как спортивный деятель. Вопрос заключается в том, насколько ей удастся создать команду единомышленников и готовы ли они будут следовать принципам истинного олимпизма.

Она понимает значение спортсмена как члена семьи, защиту его интересов вне зависимости от национальности, религии и так далее. Если она будет следовать этим принципам, Россия с большой долей вероятности вновь станет более чем полноправным членом международного спорта.

Россию не надо защищать. Мы уже были в такой ситуации, и страна развивалась. Для нас нет ничего нового, только стимул к внутреннему развитию», – сказал экс-министр спорта РФ Олег Матыцин.

Первая речь нового босса МОК: про допуск России спросил украинец, про Иман Хелиф тоже было