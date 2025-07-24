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  • Олег Матыцин: «Ковентри – компетентный руководитель. При ней Россия может вновь стать полноправным членом международного спорта»
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Олег Матыцин: «Ковентри – компетентный руководитель. При ней Россия может вновь стать полноправным членом международного спорта»

Матыцин считает, что при Ковентри Россия может полноценно вернуться в мировой спорт.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК) 23 июня. Она сменила на этом посту Томаса Баха.

«Она более чем компетентный руководитель. Олимпийская чемпионка, которая прошла все этапы становления как спортивный деятель. Вопрос заключается в том, насколько ей удастся создать команду единомышленников и готовы ли они будут следовать принципам истинного олимпизма.

Она понимает значение спортсмена как члена семьи, защиту его интересов вне зависимости от национальности, религии и так далее. Если она будет следовать этим принципам, Россия с большой долей вероятности вновь станет более чем полноправным членом международного спорта.

Россию не надо защищать. Мы уже были в такой ситуации, и страна развивалась. Для нас нет ничего нового, только стимул к внутреннему развитию», – сказал экс-министр спорта РФ Олег Матыцин. 

Первая речь нового босса МОК: про допуск России спросил украинец, про Иман Хелиф тоже было

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoТомас Бах
logoКирсти Ковентри
logoМОК
отстранение и возвращение России
logoОлег Матыцин
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