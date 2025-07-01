МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026: «Будем принимать в расчет в том числе и внешние факторы»

МОК заявил, что будет учитывать внешние факторы при допуске России на Олимпиаду.

Игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.

«Мы, безусловно, будем принимать в расчет в том числе и внешние факторы происходящего.

Окончательное решение может быть принято до конца года, конкретных сроков сейчас дать нельзя по ряду причин», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).