МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026: «Будем принимать в расчет в том числе и внешние факторы»
МОК заявил, что будет учитывать внешние факторы при допуске России на Олимпиаду.
Игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.
«Мы, безусловно, будем принимать в расчет в том числе и внешние факторы происходящего.
Окончательное решение может быть принято до конца года, конкретных сроков сейчас дать нельзя по ряду причин», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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