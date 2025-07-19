Короткая программа Арсения Федотова поставлена на песню Тома Оделла – Another Love
Стала известна музыка для новой короткой программы фигуриста Арсения Федотова.
В сезоне-2025/26 он будет выступать под песню Тома Оделла – Another Love.
Об этом в соцсетях сообщила команда Этери Тутберидзе, опубликовав видео с тренировки.
Федотову 15 лет, в прошлом сезоне он завоевал серебро на юниорском первенстве России.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал команды Этери Тутберидзе
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