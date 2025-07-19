«Иногда хочется просто показывать все как есть. Без цензуры». Трусова о постах в соцсетях про свою жизнь
Александра Трусова рассказала, что хотела бы публиковать посты без цензуры.
«Столько всего интересного происходит в жизни – того, что обычно остается за кадром.
Это история с нашего обеда. Было дико жарко, и мы пошли остыть… в холодильник цветочного магазина 🙂 Естественно, выйти без букета не получилось.
P. S. А те, кто досмотрел галерею до конца, теперь знают – не такие уж мы и зожники 😅
Иногда хочется просто показывать все как есть. Без цензуры...» – написала фигуристка, опубликовав совместные видео и фото со своим супругом Макаром Игнатовым.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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