«Иногда хочется просто показывать все как есть. Без цензуры». Трусова о постах в соцсетях про свою жизнь

Александра Трусова рассказала, что хотела бы публиковать посты без цензуры.

«Столько всего интересного происходит в жизни – того, что обычно остается за кадром.

Это история с нашего обеда. Было дико жарко, и мы пошли остыть… в холодильник цветочного магазина 🙂 Естественно, выйти без букета не получилось.

P. S. А те, кто досмотрел галерею до конца, теперь знают – не такие уж мы и зожники 😅

Иногда хочется просто показывать все как есть. Без цензуры...» – написала фигуристка, опубликовав совместные видео и фото со своим супругом Макаром Игнатовым.