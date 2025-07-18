«В любви с улыбкой». Арина Аверина и Дмитрий Алиев опубликовали совместное видео
Арина Аверина и Дмитрий Алиев поделились совместным видео.
В начале июля стало известно, что гимнастка и фигурист состоят в отношениях.
«В любви с улыбкой. А♾️А», – подписали ролик Аверина и Алиев.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: соцсети Авериной и Алиева
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