«В любви с улыбкой». Арина Аверина и Дмитрий Алиев опубликовали совместное видео

Арина Аверина и Дмитрий Алиев поделились совместным видео.

В начале июля стало известно, что гимнастка и фигурист состоят в отношениях.

«В любви с улыбкой. А♾️А», – подписали ролик Аверина и Алиев.

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