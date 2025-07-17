Александра Трусова: «Люблю ливень. Он уже столько дней подряд — а я все никак не могу под него попасть: то каток, то студия, то еще что-то. А так хочется»
Александра Трусова рассказала, что любит прогулки под дождем.
«После мастер-класса Макара пошли ужинать. Лил дождь. Я решила не прятаться под зонт. Просто надела кепку Макара.
Люблю дождь. Люблю ливень. Он уже столько дней подряд — а я все никак не могу под него попасть: то каток, то студия, то еще что-то. А так хочется...
Сейчас смотрю на эти фотки и думаю — классно было, хоть мы были и уставшие.
Просто решила поделиться... мысли вслух», – написала Трусова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости