Александра Трусова: «Люблю ливень. Он уже столько дней подряд — а я все никак не могу под него попасть: то каток, то студия, то еще что-то. А так хочется»

Александра Трусова рассказала, что любит прогулки под дождем.

«После мастер-класса Макара пошли ужинать. Лил дождь. Я решила не прятаться под зонт. Просто надела кепку Макара.

Люблю дождь. Люблю ливень. Он уже столько дней подряд — а я все никак не могу под него попасть: то каток, то студия, то еще что-то. А так хочется...

Сейчас смотрю на эти фотки и думаю — классно было, хоть мы были и уставшие.

Просто решила поделиться... мысли вслух», – написала Трусова.