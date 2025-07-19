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Роднина о публикации Валиевой в поддержку нового закона о поиске в интернете: «Молодежь всегда высказывалась, не только же одни аксели прыгать»

Роднина отреагировала на общественную деятельность Валиевой.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил к принятию поправки о введении ответственности за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN.

Камила Валиева в телеграм-канале поддержала закон, отметив, что «разумные ограничения защищают всех нас от реальной угрозы».

— Камила Валиева высказалась о новом законе. Как вы думаете, сама ли она выступила или ей помогали?

— Не читала, поэтому не могу давать оценку. Молодежь всегда высказывалась, не только же одни аксели прыгать.

— То есть ничего удивительного в выступлении Валиевой нет?

— Такое впечатление, что это больше вас удивило, чем меня, — сказала Роднина.

Камила Валиева: «Как-то много шума вокруг новых правил в интернете. Несколько разумных ограничений защищают всех нас от реальной угрозы»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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