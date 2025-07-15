«Будет ли у нее мотивация развиваться в России, я не знаю. Не была в такой ситуации». Роднина об отказе Жилиной в переходе в Азербайджан

Роднина высказалась о том, что ISU отказал Жилиной в переходе в Азербайджан.

Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял отрицательное решение по вопросу перехода российской фигуристки.

Вероника Жилина не выступала на соревнованиях с 2023 года. В мае стало известно, что она получила паспорт Азербайджана.

«Для того, чтобы оценить это решение, надо знать причины отказа. Будет ли у нее мотивация развиваться в России? Я не знаю, это зависит от того, какая была причина отказа и сколько времени прошло с ее последних соревнований.

Я в такой ситуации никогда не была, я все время выступала за одну страну – СССР и один клуб – ЦСКА», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

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