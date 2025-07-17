Фетисов о вручении Овечкину премии ESPY: «Там нет русофобии в том же масштабе, что в Европе. Престижный трофей, поскольку это не только хоккейная тема»

Вячеслав Фетисов прокомментировал победу Александра Овечкина в премии ESPY.

Российский нападающий «Вашингтона» стал обладателем награды в номинации «Рекорд года». Премия организована ESPN и проводится с 1993 года.

«Можно в очередной раз порадоваться за здравый смысл, поздравить Александра с очередной наградой, мы всей страной за него болели. Это рекорд, который не может быть незамеченным.

Русофобии в том масштабе, что в Европе, там нет. Тем более что этот трофей престижный, поскольку это только не хоккейная тема», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекорд года». Он обошел Дюрэнта, Кейтлин Кларк и тренера из баскетбольной NCAA