Фетисов о вручении Овечкину премии ESPY: «Там нет русофобии в том же масштабе, что в Европе. Престижный трофей, поскольку это не только хоккейная тема»
Вячеслав Фетисов прокомментировал победу Александра Овечкина в премии ESPY.
Российский нападающий «Вашингтона» стал обладателем награды в номинации «Рекорд года». Премия организована ESPN и проводится с 1993 года.
«Можно в очередной раз порадоваться за здравый смысл, поздравить Александра с очередной наградой, мы всей страной за него болели. Это рекорд, который не может быть незамеченным.
Русофобии в том масштабе, что в Европе, там нет. Тем более что этот трофей престижный, поскольку это только не хоккейная тема», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекорд года». Он обошел Дюрэнта, Кейтлин Кларк и тренера из баскетбольной NCAA
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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