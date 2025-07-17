Татьяна Тарасова: «Много ли в мире олимпийских чемпионов, которые вкалывают с детьми, тренерами. Никто. А Плющенко пошел и работает»
Татьяна Тарасова уважает Евгения Плющенко за его работу тренером.
«Вы сами посудите, много ли у нас в мире олимпийских чемпионов, которые работают вот так каждый день, вкалывают с детьми, тренерами. Никто. Не найдете.
А Женя пошел и работает. Я его за это очень уважаю», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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