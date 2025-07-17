Татьяна Тарасова: «Много ли в мире олимпийских чемпионов, которые вкалывают с детьми, тренерами. Никто. А Плющенко пошел и работает»

Татьяна Тарасова уважает Евгения Плющенко за его работу тренером.

«Вы сами посудите, много ли у нас в мире олимпийских чемпионов, которые работают вот так каждый день, вкалывают с детьми, тренерами. Никто. Не найдете.

А Женя пошел и работает. Я его за это очень уважаю», – сказала Тарасова.