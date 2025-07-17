Тарасова о попытке перехода Жилиной: «Родители решили, что она будет работать в другом месте. Плющенко здесь ни при чем»
Вероника Жилина получила паспорт Азербайджана и планировала выступать за новую сборную, однако ни ФФККР, ни ISU не одобрили переход.
«Плющенко сделал Жилину одной из лучших (в России), а за лучшую надо очень серьезно бороться. А в другой стране она сразу станет лучшей и поедет на чемпионаты Европы и мира без отбора.
Просто она решила, что будет работать в другом месте. Не она, конечно, ее родители. Плющенко здесь ни при чем.
А взялись переходить, потому что наши спортсмены сидят (без международных стартов), их никто в ISU не пускает на соревнования. В других странах их готовы сразу отвезти на чемпионаты Европы и мира. Они у них будут единственные и неповторимые. Вот они что делают? Мы готовим, а нашим трудом пользуется Европа», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Как звезда Плющенко переходила в Азербайджан, но не перешла. Эпопея на 29 месяцев