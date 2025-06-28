Яна Рудковская: «Есть кризисные ситуации: родители – дети – подростки. Нам все помогают, консультируют по сложным вопросам: опека, психологи, ФФККР»

Яна Рудковская высказалась о ситуации вокруг фигуристки Елены Костылевой.

Накануне вечером в сети появились видео, на которых мама фигуристки – Ирина Костылева – якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», и ее забрала полиция.

«Мама Елены Ирина – очень эмоциональный человек. Мне кажется, весь мир фигурного катания это знает. Есть кризисные ситуации: родители – дети – подростки. Поэтому мы исключительно в правовом поле решаем эти вопросы.

Есть сложности – есть. Но нам все помогают, идут навстречу и консультируют по сложным вопросам: опека, психологи, ФФККР», – сказала продюсер, совладелица «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская.

«Инцидент уже несколько дней как мирно урегулирован. Как все это попало в сеть – непонятно». Журналист Жуков о ситуации вокруг Костылевой