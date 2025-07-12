Депутат Свищев: «Может быть, Валиева вернется, и мы были бы рады. Но Камила должна вернуться победителем – насколько она к этому готова?»

Депутат Свищев высказался о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт.

«Возвращение Камилы зависит от многих факторов. Что значит вернуться? В какой форме, насколько она готова эмоционально, психологически, физически, какие у нее планы на жизнь? Мы без Камилы начинаем обсуждать, пора ли ей возвращаться.

Но время идет, спортсмены тренируются. Не надо забывать о возрасте. Каждый год для спортсмена – это целая судьба. И здесь факторов, которые могут повлиять на ее возвращение или невозвращение, огромное количество. Я лично о ее планах не знаю.

Может быть, она вернется, и мы были бы рады. Но она кем должна вернуться? Она должна вернуться победителем. Она должна вернуться мотивированной на победы и на дальнейшие рекорды. Насколько она к этому готова? Сейчас мы видим ее достаточно активную в обществе. Может быть, она уже займется общественной деятельностью. Я не представляю.

Она еще молодая девушка, у нее вся жизнь впереди. Я слышал, что она может вернуться. Все ее поклонники были бы счастливы и рады. Но здесь все зависит, конечно, от нее прежде всего», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.