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Худайбердиева о должности в ФФККР: «Я не являюсь старшим тренером, я специалист Федерации фигурного катания. Занимаюсь курированием танцев на льду»

Елизавета Худайбердиева рассказала о своих обязанностях на должности в ФФККР.

«В интернете пишут, что я старший тренер сборной команды, но я не являюсь старшим тренером. Я специалист Федерации фигурного катания.

Я действительно занимаюсь курированием танцев на льду. Юниорской и взрослой сборной, но конечно, основной упор на юниоров, потому что это новое поколение. Работа федерации – это всегда работа на следующие олимпийские циклы. Да и у взрослых танцоров свои собственные тренеры, огромный опыт, взрослый спортсмен сам знает, что ему нужно, чтобы достичь результатов. 

Я анализирую международную арену, так как у нас нет возможности соревноваться на общих турнирах, а смотреть только на судейскую оценку – это дело субъективное. И важнее, когда ты можешь по каждому шажочку, по каждому элементу разбирать и сравнивать, у кого что лучше, интереснее, чтобы понять, на каком уровне находится танцевальный дуэт. 

Так как многие танцоры сейчас были в отпусках, у меня было время позаниматься бумажной теоретической работой. Сейчас начнем ездить по каткам, смотреть, какие постановки у танцоров, какие новые элементы придуманы. 

Естественно, мне не нужно никого учить делать тройки, крюки и выкрюки – у каждого спортсмена есть свой тренер, но быть в курсе и понимать, что происходит в группах, что происходит в связке тренер – спортсмен – это основная моя задача», – сказала Худайбердиева. 

Наша фигурка засекретила документы: в списке сборной не хватает 16 страниц с тренерами. Кого прячут?

Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»

«Тренером быть не хочу». Через день – тренер сборной: жесткие принципы Худайбердиевой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал «Каблук фигурки»
logoЕлизавета Худайбердиева
танцы на льду
logoсборная России
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