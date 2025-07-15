Туктамышева о любви болельщиков: «Главное – быть искренней с аудиторией и не строить из себя другого человека»
Фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала о любви болельщиков к себе.
Чемпионка мира 2015 года ответила на вопросы в своей рубрике на Okko Спорт.
– Как завоевать такую любовь болельщиков без титула олимпийской чемпионки?
– Во-первых, у меня, наверное, все равно нет такой любви и стольких болельщиков. Но в любом случае, мне кажется, главное – быть искренней с аудиторией и не строить из себя другого человека.
То есть если люди по ту сторону экрана как-то благосклонны к тебе из-за того, что ты кажешься им своим другом, то это уже, мне кажется, немножко притягивает. Я просто живу – спасибо, что любите меня за то, что я просто живу, – сказала Туктамышева.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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