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Щербакова после выступления в Китае: «Очень насыщенная жизнь, очень насыщенный день. Я уставшая, но довольная»

Фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями после выступления в Китае.

Олимпийская чемпионка участвовала в ледовом шоу, которое прошло 13 июля в Цзинане.

«Нихао! Всем привет из Китая, давно я не выходила в «кружочки». Очень насыщенная у меня жизнь, очень насыщенный день был. Сегодня я выступала в [провинции] Шаньдун, [город] Цзинань.

Катала два показательных номера – уже полюбившуюся мне «Белоснежку» и новый номер, который я подготовила специально для этого выступления, так что пишите, как вам. Я очень надеюсь, что вам понравилось.

Я, как обычно, уставшая, но довольная. И сейчас покажу вам, какая работенка мне завтра предстоит (направляет камеру на подарки от поклонников – Спортс’’). Вы только посмотрите на это! Сколько цветов, игрушек, подарков... Сколько всего!

Ну и, конечно, сейчас идем к самому-самому интересному. Та-да-да-дам! Только посмотрите на эту коробку (с игрушками – Спортс’’), на ее размеры. Буду разбирать все ваши игрушки, так что ждите фотографии», – сказала Щербакова в видео для телеграм-канала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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