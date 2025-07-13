«С грязью не смешать меня толпе». Загитова поделилась фото с шоу «Ассоль»
Алина Загитова поделилась фото с шоу «Ассоль».
Рок-мюзикл олимпийской чемпионки по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» был показан в конце июня в Санкт-Петербурге.
«Привыкла я к издевкам и обидам.
Взаймы у неба слез не возьмешь,
Своих же слез и боли я не выдам,
Не жалеет капель дождь.
Выйдет солнце,
В жизнь мою ворвется.
Я взлетаю, я легко сжигаю
Все, что болит.
Свет, пройди сквозь меня,
И дай же мне силы,
Позволь быть счастливой,
Жить без бед.
Я с этого дня над прошлым взлетаю,
Я верю – питает душу свет
Все, о чем мечтала,
Мечтала я во сне.
С грязью не смешать меня толпе», – написала Загитова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
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