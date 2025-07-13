«С грязью не смешать меня толпе». Загитова поделилась фото с шоу «Ассоль»

Алина Загитова поделилась фото с шоу «Ассоль».

Рок-мюзикл олимпийской чемпионки по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» был показан в конце июня в Санкт-Петербурге.

«Привыкла я к издевкам и обидам.

Взаймы у неба слез не возьмешь,

Своих же слез и боли я не выдам,

Не жалеет капель дождь.

Выйдет солнце,

В жизнь мою ворвется.

Я взлетаю, я легко сжигаю

Все, что болит.

Свет, пройди сквозь меня,

И дай же мне силы,

Позволь быть счастливой,

Жить без бед.

Я с этого дня над прошлым взлетаю,

Я верю – питает душу свет

Все, о чем мечтала,

Мечтала я во сне.

С грязью не смешать меня толпе», – написала Загитова.