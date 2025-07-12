Татьяна Тарасова: «Хоккей на первом месте по популярности в России, футбол – на втором, фигурное катание – на третьем»
Татьяна Тарасова назвала три самых популярных вида спорта в стране.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой отметил более высокую посещаемость футбола и хоккея по сравнению с фигурным катанием.
«Хоккей на первом месте по популярности в России, футбол – на втором, фигурное катание – на третьем. Просто у нас дворцы маленькие, а у них стадионы огромные. Вот и все.
А популярность, любовь людей, знание каждого нашего великого спортсмена говорит о том, что мы лучшие», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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