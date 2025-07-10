Татьяна Тарасова: «Валиева может вернуться, если у нее будет такое желание. Она физиологически поменялась, это тоже надо учитывать»
Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт.
– Она должна сама решить, возвращаться ли ей в спорт. Как она решит, так и будет. Камила может вернуться, если у нее будет такое желание, это главное. Сейчас она физиологически поменялась, фигура изменилась, так что это тоже надо учитывать.
– Вы были бы рады снова увидеть Валиеву на соревнованиях?
– Конечно, всем было бы интересно ее увидеть, – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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