8

Тарасова о возвращении Валиевой: «Она в любом случае будет другая, прошло время. Камила не будет похожа на себя прежнюю»

Татьяна Тарасова оценила возможное возвращение Камилы Валиевой.

«Возвращение Валиевой? Конечно, Этери Тутберидзе и сама Камила лучше знают, вернется ли она или нет. Думаю, каждый из нас хотел бы снова видеть ее на льду. С другой стороны, вряд ли это повлияет на ее решение. Для нее будет важно, как она себя чувствует, что на данный момент умеет и что хочет.

Возможное разочарование? Она в любом случае будет другая, прошло время. Камила не будет похожа на себя прежнюю. Возможно, у нее так же высоко поднимается нога и она так же хорошо прыгает, но многое изменилось. Сейчас она взрослый человек.

Что касается будущего Камилы, сейчас она участвует в шоу, я видела ее в этом амплуа. Возможно, она продолжит развиваться в этой сфере. В сентябре у нас будут прокаты, возможно, руководство федерации знает о ее планах. Лично мне кажется, и они об этом пока ничего не знают. В любом случае, мы ее очень любим», – рассказала Тарасова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
logoКамила Валиева
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Валиева может вернуться, если у нее будет такое желание. Она физиологически поменялась, это тоже надо учитывать»
510 июля, 13:20
Тарасова о Валиевой: «Вернуться в спорт после такого несправедливого отстранения – это как чемпионат мира выиграть. Было бы грандиозное событие»
523 июня, 14:25
Наша фигурка скучает по Валиевой. А когда Камила сможет вернуться и вернется ли?
1932 июня, 13:25
Главные новости
Роднина о периоде в США: «Ехала туда не улучшать свой уровень жизни, а попала работать в международный центр. А неудобства в любой жизни есть»
50вчера, 15:01
Траньков о дипломе Козловского: «Саморазвитие и образование помогает любому делу, которым ты занимаешься»
1вчера, 14:52
Татьяна Тарасова: «Хоккей на первом месте по популярности в России, футбол – на втором, фигурное катание – на третьем»
15вчера, 14:32
Анна Щербакова выступит на шоу в китайском Цзинане
20вчера, 14:31
Александр Мостовой: «Футбол и хоккей всегда будут впереди. Когда на них ходят более 50-70 тысяч, как фигурное катание может соревноваться по популярности?»
71вчера, 14:25
Депутат Свищев: «Может быть, Валиева вернется, и мы были бы рады. Но Камила должна вернуться победителем – насколько она к этому готова?»
27вчера, 11:31
Юрист Анцелиович о Валиевой в пуле тестирования ISU: «В конце года у Камилы заканчивается дисквалификация, поэтому логично, что ее включили»
4вчера, 11:21
«Мечта стала явью». Козловский окончил магистратуру в МГИМО
31вчера, 11:09Фото
Бойкова сходила в Метрополитен-музей: «Особенно впечатлили работы Ван Гога. Стояла вся в мурашках и волнении от увиденного»
14вчера, 06:59
Грассль объявил музыку к новым программам: Tango per la liberta в короткой и саундтрек к «Конклаву» в произвольной
6вчера, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
45 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото