Тарасова о возвращении Валиевой: «Она в любом случае будет другая, прошло время. Камила не будет похожа на себя прежнюю»

Татьяна Тарасова оценила возможное возвращение Камилы Валиевой.

«Возвращение Валиевой? Конечно, Этери Тутберидзе и сама Камила лучше знают, вернется ли она или нет. Думаю, каждый из нас хотел бы снова видеть ее на льду. С другой стороны, вряд ли это повлияет на ее решение. Для нее будет важно, как она себя чувствует, что на данный момент умеет и что хочет.

Возможное разочарование? Она в любом случае будет другая, прошло время. Камила не будет похожа на себя прежнюю. Возможно, у нее так же высоко поднимается нога и она так же хорошо прыгает, но многое изменилось. Сейчас она взрослый человек.

Что касается будущего Камилы, сейчас она участвует в шоу, я видела ее в этом амплуа. Возможно, она продолжит развиваться в этой сфере. В сентябре у нас будут прокаты, возможно, руководство федерации знает о ее планах. Лично мне кажется, и они об этом пока ничего не знают. В любом случае, мы ее очень любим», – рассказала Тарасова .