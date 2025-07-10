Татьяна Тарасова: «У меня нет никакого ощущения, что что-то меняется и фигуристов могут в полном объеме допустить до соревнований»

Татьяна Тарасова не считает, что российских фигуристов допустят в полном составе.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус Аделии Петросян и Петру Гуменнику – они смогут участвовать в олимпийской квалификации. Еще двое россиян – Алина Горбачева и Владислав Дикиджи – получили допуск в качестве запасных.

«Наших пловцов и фехтовальщиков допустили? Отлично, рада за них. А поможет ли это фигуристам, не знаю. Поможет – хорошо, не поможет – ничего удивительного. У меня нет никакого ощущения, что что-то меняется и фигуристов могут в полном объеме допустить до соревнований», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .