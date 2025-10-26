Мария Захарова исполнила четверной тулуп на Гран-при России в Магнитогорске
18-летняя Мария Захарова исполнила четверной тулуп на Гран-при России.
В произвольной программе на турнире «Звезды Магнитки» фигуристка справилась со всеми элементами, включая прыжок в четыре оборота.
За технику она набрала 74,29 балла, общая оценка – 136,91.
Тренером Захаровой является ее мама Анна Царева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
