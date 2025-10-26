Мария Захарова исполнила четверной тулуп на Гран-при России в Магнитогорске

18-летняя Мария Захарова исполнила четверной тулуп на Гран-при России.

В произвольной программе на турнире «Звезды Магнитки» фигуристка справилась со всеми элементами, включая прыжок в четыре оборота.

За технику она набрала 74,29 балла, общая оценка – 136,91.

Тренером Захаровой является ее мама Анна Царева.