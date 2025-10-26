Суй и Хань, Чок и Бейтс снялись с показательных выступлений на Гран-при Китая по медицинским причинам
Суй и Хань, Чок и Бейтс снялись с показательных выступлений на Гран-при Китая.
Об этом сообщает пресс-служба ISU.
Причиной снятия олимпийских чемпионов китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя стала травма партнера.
Трехкратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс не вышли на лед по медицинским показаниям.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
