Суй и Хань, Чок и Бейтс снялись с показательных выступлений на Гран-при Китая по медицинским причинам

Суй и Хань, Чок и Бейтс снялись с показательных выступлений на Гран-при Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ISU. Причиной снятия олимпийских чемпионов китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя стала травма партнера. Трехкратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс не вышли на лед по медицинским показаниям.