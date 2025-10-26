0

Суй и Хань, Чок и Бейтс снялись с показательных выступлений на Гран-при Китая по медицинским причинам

Суй и Хань, Чок и Бейтс снялись с показательных выступлений на Гран-при Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ISU. 

Причиной снятия олимпийских чемпионов китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя стала травма партнера. 

Трехкратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс не вышли на лед по медицинским показаниям.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
logoЭван Бейтс
logoГран-при Китая
logoЦун Хань
пары
logoсборная США
logoВэньцзинь Суй
logoсборная Китая
logoМэдисон Чок
