Дина Хуснутдинова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Магнитогорске

Дина Хуснутдинова исполнила два тройных акселя на Гран-при в Магнитогорске.

В произвольной программе на турнире «Звезды Магнитки» фигуристка сделала каскад тройной аксель – двойной тулуп и сольный тройной аксель.

За технику она набрала 78,20 балла, общая оценка – 136 баллов.

Ранее Хуснутдинова тренировалась у Надежды Заякиной в Казани, перед сезоном-2025/2026 перешла в группу Этери Тутберидзе.