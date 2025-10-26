Дина Хуснутдинова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Магнитогорске
Дина Хуснутдинова исполнила два тройных акселя на Гран-при в Магнитогорске.
В произвольной программе на турнире «Звезды Магнитки» фигуристка сделала каскад тройной аксель – двойной тулуп и сольный тройной аксель.
За технику она набрала 78,20 балла, общая оценка – 136 баллов.
Ранее Хуснутдинова тренировалась у Надежды Заякиной в Казани, перед сезоном-2025/2026 перешла в группу Этери Тутберидзе.
