Короткая программа Садковой поставлена под микс композиций Карлы Моррисон и Рики Мартина

Стала известна музыка для новой короткой программы Дарьи Садковой.

Фигуристка будет выступать под микс песен «Disfruto» мексиканской инди-поп певицы Карлы Моррисон и «La mordidita» Рики Мартина.

Команда Этери Тутберидзе опубликовала видео постановки программы Садковой в соцсети.