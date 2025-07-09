Короткая программа Садковой поставлена под микс композиций Карлы Моррисон и Рики Мартина
Стала известна музыка для новой короткой программы Дарьи Садковой.
Фигуристка будет выступать под микс песен «Disfruto» мексиканской инди-поп певицы Карлы Моррисон и «La mordidita» Рики Мартина.
Команда Этери Тутберидзе опубликовала видео постановки программы Садковой в соцсети.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм команды Тутберидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости