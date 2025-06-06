Роднина о возможной политической карьере Валиевой: «Она достаточно раскрученная личность. Ее имя известно, его можно дальше эксплуатировать»

Ирина Роднина высказалась о возможной политической карьере Камилы Валиевой.

«Политическая карьера Валиевой? Честно, не общалась с ней по этому поводу. Она достаточно раскрученная личность благодаря телевидению. Ее имя известно, его можно дальше эксплуатировать.

Тут же есть еще и коммерческая составляющая, она же не делает это безвозмездно. Наверное, у нее есть менеджер, который занимается этими делами и создает некий имидж», – сказала Роднина.

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