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Валиева стала почетным гостем московского Сабантуя

Камила Валиева стала почетным гостем Сабантуя в Москве.

Татаро-башкирский праздник прошел 5 июля в музее-заповеднике «Коломенское». 

Фото с фигуристкой опубликовал телеграм-канал полномочного представительства Республики Татарстан в РФ. 

Как Валиева проводит последнее лето в отстранении: Мальдивы, Венеция, Никита Нестеров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Полпредство Татарстана
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