Валиева стала почетным гостем московского Сабантуя
Камила Валиева стала почетным гостем Сабантуя в Москве.
Татаро-башкирский праздник прошел 5 июля в музее-заповеднике «Коломенское».
Фото с фигуристкой опубликовал телеграм-канал полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.
Как Валиева проводит последнее лето в отстранении: Мальдивы, Венеция, Никита Нестеров
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Полпредство Татарстана
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