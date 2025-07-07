Камила Валиева посетила свадьбу Дмитрия Соловьева и Дины Авериной
Фигуристка Камила Валиева посетила свадьбу Дины Авериной и Дмитрия Соловьева.
Церемония состоялась сегодня. Совместное фото с Валиевой опубликовала гимнастка Дарья Нагорная.
Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию, а также бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду.
Фото: instagram.com/dashkoy83
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Дарьи Нагорной
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