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Камила Валиева посетила свадьбу Дмитрия Соловьева и Дины Авериной

Фигуристка Камила Валиева посетила свадьбу Дины Авериной и Дмитрия Соловьева.

Церемония состоялась сегодня. Совместное фото с Валиевой опубликовала гимнастка Дарья Нагорная.

Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию, а также бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду.

Фото: instagram.com/dashkoy83

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Дарьи Нагорной
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