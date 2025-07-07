Камила Валиева посетила свадьбу Дмитрия Соловьева и Дины Авериной

Фигуристка Камила Валиева посетила свадьбу Дины Авериной и Дмитрия Соловьева.

Церемония состоялась сегодня. Совместное фото с Валиевой опубликовала гимнастка Дарья Нагорная.

Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию, а также бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду.

Фото: instagram.com/dashkoy83