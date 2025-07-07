Дине Авериной и Дмитрию Соловьеву на свадьбу подарили жеребца

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев получили жеребца в качестве свадебного подарка.

Аверина и Соловьев поженились 7 июля. Президент Федерации конного спорта Карачаево‑Черкесской республики Ислам Урусов в ходе церемонии вручил молодоженам подкову.

«Целый жеребец, мы его видели, мы с ним познакомились. Очень ласковый, очень любит обниматься, очень любит яблочки и чтобы его целовали в носик», – рассказал Соловьев.

Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию, а также бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду.