Дина Аверина и Дмитрий Соловьев поженились
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев поженились.
Пара опубликовала совместные фото с обручальными кольцами в своих соцсетях.
Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию, а также бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду.
На «Ледниковом» опять свадьба: Дина Аверина и Дмитрий Соловьев! А кого еще сводил проект?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Дины Авериной
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