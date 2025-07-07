Дина Аверина и Дмитрий Соловьев поженились.

Пара опубликовала совместные фото с обручальными кольцами в своих соцсетях.

Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию, а также бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду.

На «Ледниковом» опять свадьба: Дина Аверина и Дмитрий Соловьев! А кого еще сводил проект?