Дина Аверина о Соловьеве: «Он красивый, заботится всегда, любит, искренний»

Дина Аверина рассказала о положительных качествах фигуриста Дмитрия Соловьева.

Аверина и Соловьев выступали в паре в проекте «Ледниковый период». В феврале они объявили о помолвке.

«Главное не красота, а что внутри, чтобы была красивая, чистая душа, открытое сердце. Это самое главное, и тогда все получится.

Он красивый, заботится всегда, любит, он искренний», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастке.