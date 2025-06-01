Дина Аверина о Соловьеве: «Он красивый, заботится всегда, любит, искренний»
Дина Аверина рассказала о положительных качествах фигуриста Дмитрия Соловьева.
Аверина и Соловьев выступали в паре в проекте «Ледниковый период». В феврале они объявили о помолвке.
«Главное не красота, а что внутри, чтобы была красивая, чистая душа, открытое сердце. Это самое главное, и тогда все получится.
Он красивый, заботится всегда, любит, он искренний», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастке.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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