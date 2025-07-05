Щербакова о работе тренером: «Сейчас хочется больше посмотреть, какая жизнь бывает вне фигурного катания»
Фигуристка Анна Щербакова пока не видит себя тренером .
— Как вы относитесь к тому, чтобы стать тренером?
— Я очень люблю детей и фигурное катание. Вижу, как дети воспринимают твои слова. Дети не бывают равнодушными на тренировках.
Сейчас хочется больше посмотреть, какая жизнь бывает вне фигурного катания. Хочется посмотреть более разносторонние профессии.
— Мы увидим вас комментатором?
— Это было открытием года для меня. Не думала, что это так эмоционально. Это то дело, которое мне понравилось. Надеюсь, что продолжу работать в этой области, — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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