Щербакова о работе тренером: «Сейчас хочется больше посмотреть, какая жизнь бывает вне фигурного катания»

Фигуристка Анна Щербакова пока не видит себя тренером .

— Как вы относитесь к тому, чтобы стать тренером?

— Я очень люблю детей и фигурное катание. Вижу, как дети воспринимают твои слова. Дети не бывают равнодушными на тренировках.

Сейчас хочется больше посмотреть, какая жизнь бывает вне фигурного катания. Хочется посмотреть более разносторонние профессии.

— Мы увидим вас комментатором?

— Это было открытием года для меня. Не думала, что это так эмоционально. Это то дело, которое мне понравилось. Надеюсь, что продолжу работать в этой области, — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.