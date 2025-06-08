Медведева, Щербакова и Ягудин провели тренировки в рамках фестиваля ходьбы и бега в Москве
Медведева, Щербакова и Ягудин приняли участие в фестивале ходьбы и бега в Москве.
Фестиваль «10 000 шагов» прошел 8 июня в Москве на территории Бульварного кольца.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал специальный комплекс упражнений для быстрой разминки на Гоголевском бульваре.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева участвовала в стретчинг-ходьбе на Страстном бульваре, а олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова провела иммерсивную тренировку на Чистопрудном бульваре.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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