Медведева, Щербакова и Ягудин провели тренировки в рамках фестиваля ходьбы и бега в Москве

Медведева, Щербакова и Ягудин приняли участие в фестивале ходьбы и бега в Москве.

Фестиваль «10 000 шагов» прошел 8 июня в Москве на территории Бульварного кольца. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал специальный комплекс упражнений для быстрой разминки на Гоголевском бульваре. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева участвовала в стретчинг-ходьбе на Страстном бульваре, а олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова провела иммерсивную тренировку на Чистопрудном бульваре.