«Я благоговею перед Щербаковой. Она нежная, удивительная красотка, скромная и очень трудолюбивая». Губерниев о фигуристке

Дмитрий Губерниев высоко отозвался о фигуристке Анне Щербаковой.

6 июня Щербакова выиграла один из шоу-забегов на Никольской, которые прошли в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Губерниев вел мероприятие и, представляя участниц, встал перед спортсменкой на колени.

– Почему вы встали на колени перед Щербаковой?

– Я с огромной симпатией отношусь к Анечке Щербаковой, к Жене Медведевой. Я благоговею перед Щербаковой. Она нежная, удивительная красотка, скромная и очень трудолюбивая. Я большой-большой фанат Щербаковой.

– После этого она выиграла забег.

– Аня в хорошей форме. Она победила после того, как я всячески наставил ее на путь истинный и дал советы бывалых, так сказать, – ответил Губерниев.