«Я благоговею перед Щербаковой. Она нежная, удивительная красотка, скромная и очень трудолюбивая». Губерниев о фигуристке
Дмитрий Губерниев высоко отозвался о фигуристке Анне Щербаковой.
6 июня Щербакова выиграла один из шоу-забегов на Никольской, которые прошли в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Губерниев вел мероприятие и, представляя участниц, встал перед спортсменкой на колени.
– Почему вы встали на колени перед Щербаковой?
– Я с огромной симпатией отношусь к Анечке Щербаковой, к Жене Медведевой. Я благоговею перед Щербаковой. Она нежная, удивительная красотка, скромная и очень трудолюбивая. Я большой-большой фанат Щербаковой.
– После этого она выиграла забег.
– Аня в хорошей форме. Она победила после того, как я всячески наставил ее на путь истинный и дал советы бывалых, так сказать, – ответил Губерниев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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