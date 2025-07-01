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Загитова о шоу «Ассоль»: «Кажется, будто все это было волшебным сном. Но нет, это реальность! Она стала возможной благодаря огромному труду всех, кто был причастен»

Алина Загитова поблагодарила команду за помощь в организации шоу «Ассоль».

Ледовый рок-мюзикл олимпийской чемпионки прошел 27-28 июня в Санкт-Петербурге. 

«Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Кажется, будто все это было волшебным сном. Но нет, это реальность! И эта реальность стала возможной благодаря огромному труду всех, кто был причастен к созданию «Ассоль».

Сейчас, когда все немного утихло, можно перевести дух и осознать масштабы сделанного. В голове прокручиваются самые яркие моменты: репетиции, споры, поиск решений, первые костюмы, музыка, свет… Каждая деталь была важна, каждая мелочь имела значение.

И знаете, что самое главное? То, что мы сделали это вместе! Мы создали не просто шоу, мы создали историю, которая, надеюсь, останется в сердцах зрителей надолго. И это самое ценное.

Спасибо всей моей большой команде, они настоящие профессионалы, которые тоже верили и жили этим проектом.

Спасибо солистам нашего шоу, это Алексей Ягудин, Владимир Морозов, Евгения Медведева, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Артур Гачинский, — профессионалы своего дела, которые показали на льду свое мастерство и артистизм.

Спасибо нашим спонсорам, которые поверили и помогли реализовать проект: РОЛЬФ, Доброфон и Дорожное радио. И отдельное, большое спасибо Первому каналу, который показал шоу в эфире в самый пик «Алых парусов».

И, конечно же, спасибо зрителям! Когда я вижу полный зал, чувствую невероятный прилив энергии. Без вас, дорогие зрители, не было бы той самой магии, которая происходит на льду. Вы — наши соавторы, наши вдохновители♥️🙏

Особенно приятно видеть в зале юных зрителей. Надеюсь, история «Ассоль» тронула ваши сердца и оставила светлый след в душе. Мечтайте, верьте в чудо, и никогда не теряйте надежду. Ведь именно вера и любовь способны творить настоящие чудеса🥹», – написала Загитова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
logoЕвгения Медведева
logoАлексей Ягудин
logoВладимир Морозов
Мария Петрова
Алексей Тихонов
logoАртур Гачинский
logoАлина Загитова
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