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Светлана Журова: «Если школе просто дадут имя Загитовой и Алина никак не будет участвовать, у нее могут возникнуть проблемы. Любое имя можно опорочить»

Светлана Журова рассказала о рисках в связи с открытием школы Алины Загитовой.

Школу фигурного катания Загитовой планируют построить в Казани.

«Я нормально отношусь к школам с чьим-то именем, если человек сам занимается своей школой, академией, контролирует процессы, участвует в деятельности. Если школе просто дадут имя Загитовой и Алина никак не будет участвовать, могут возникнуть проблемы у нее. Вы же понимаете, что любое имя могут опорочить.

Если это государственная школа имени Загитовой, тогда все нормально, эта школа не пропадет. Наверняка эта школа в Казани будет финансироваться из муниципального или регионального бюджета. Если это частная школа, то у Загитовой будет намного больше рисков.

В таком случае нужно все контролировать, иначе придут гневные родители, которые платят деньги за обучение своих детей, и будут требовать качество, предъявлять претензии тренерам. В фигурном катании эта тема особенно болезненна», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoСветлана Журова
logoсборная России
Школа Загитовой
logoАлина Загитова
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