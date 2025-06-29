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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Движемся к реализации проекта, идут земляные работы. К следующему сезону, весной – в начале лета, хотим завершить»

Министр спорта Татарстана рассказал, когда может открыться школа Загитовой.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект строительства Центра фигурного катания в Казани. В нем планируется разместить школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Как вы знаете, в начале лета прошел градсовет по ряду объектов, в том числе по этой арене. На нем одобрили дизайнерскую часть: фасады, а также общий подход к стройке. В общем, утвердили все финальные решения.

Движемся, как и договаривались, к реализации проекта: сейчас идут земляные работы, мы выходим в летнюю строительную кампанию. К следующему сезону, весной – в начале лета, хотим завершить проект, ввести в эксплуатацию и начать работу внутри», – сказал Владимир Леонов. 

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Владимир Леонов
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женское катание
Школа Загитовой
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